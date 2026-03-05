Detienen a una mujer por presuntos malos tratos en el ámbito familiar

La Policía Local de Vilagarcía detuvo en la amdsrugada de ayer a una mujer a la que se le acusa de un delito de presuntos malos tratos en el ámbito familiar. Los hechos ocurrieron en la avenida de A Mariña, en plena vía pública, a donde acudieron los agentes tras ser alertados por varias llamadas de particulares.

A su llegada al lugar de los hechos, se encontraron con una mujer ensangrentada y que presentaba heridas en diferentes partes de su cuerpo y con otra mujer bastante alterada. Los agentes procedieron a entrevistar a las dos mujeres y, tras analizar sus respuestas, procedieron a la detención de la presunta agresora, que fue puesta a disposición judicial. La mujer herida fue trasladada a un centro sanitario para ser atendida de las heridas provocadas en lo que se considera un caso de presuntos malos tratos en el ámbito familiar.