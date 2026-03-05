El Concello adjudica la obra de licitación de la cubierta del campo de fútbol de Burgáns

El Concello de Cambados ha activado la renovación de la cubierta del campo de fútbol de Burgáns con la licitación y adjudicación de la actuación. El proyecto, incluido en el Plan +Provincia 2024 de la Diputación, permitirá sustituir una chapa muy deteriorada que, según el gobierno local, suponía un riesgo para la seguridad de usuarios y espectadores.

El concejal de Obras, José Ramón Abal, explicó que el expediente pasó por la unidad técnica de contratación y que a la convocatoria se presentaron dos empresas. El presupuesto base de licitación rondaba los 90.000 euros, y finalmente la obra fue adjudicada a Padinsa Salnés SL, tras una rebaja aproximada de 6.000 euros. Ahora se abre la fase de trámites administrativos habituales «para proceder a la adjudicación final».

La actuación no se limita a un simple «parche» sobre la instalación existente. Abal subrayó que el Concello tuvo que modificar el proyecto original, redactado en la legislatura anterior, al detectarse «deficiencias de carácter técnico». El nuevo planteamiento prevé cambiar la estructura, actuando sobre «las correas de la cubierta», además de chorrear las cerchas principales e instalar un panel sándwich de unos tres centímetros. La intervención busca mejorar el comportamiento de la cubierta y su durabilidad, a la vez que se refuerza la seguridad.

En ese sentido, el edil fue explícito sobre el estado del material existente: «La chapa está podrida y era un peligro para la seguridad de asistentes y usuarios del campo de fútbol». Una situación que, además de generar preocupación en el entorno del club, complicaba el uso normal de la instalación, sobre todo en jornadas de lluvia y viento.

El proyecto fija un plazo de ejecución de tres meses. Concello y entidad deportiva ya trabajan para minimizar molestias durante las obras. «Estamos en contacto con la directiva del club para organizar los plazos de los trabajos», apuntó Abal, avanzando que, una vez se completen los pasos administrativos, los trabajos comenzarán «en cuestión de pocas semanas».

Desde el Juventud de Cambados, su presidente, Eladio Oubiña, valoró la licitación como un avance decisivo tras un proceso que se alargó más de lo esperado. El dirigente recordó que la renovación llega después de décadas de reivindicaciones. «Después de 37 años es una demanda más que justificada, más aún después de haber vivido episodios desagradables con algún susto incluso para los aficionados en la grada», indicó. Y enmarcó la intervención en las exigencias actuales: «El club está en una situación social y deportiva que exige una instalación y un mantenimiento acorde».

En esa línea, insistió en que sin apoyo institucional resulta imposible abordar obras de este calibre: «Esta directiva, sin la ayuda de las administraciones, no puede llevar a cabo mejoras como la cubierta o la luz, tanto en la grada como en el terreno de juego».