La cofradía San Martiño baraja pedir seis meses más de cese de actividad

La cofradía mancomunada de San Martiño, con sede en O Grove y socios de este municipio, Sanxenxo, Cambados, Poio y Meaño, podría solicitar a la Consellería do Mar la ampliación del cese de actividad del que se beneficia desde principios de octubre y hasta final de este mes.

La idea que barajan en el pósito es solicitar seis meses más, de tal forma que la extracción de bivalvos ya no se retomaría en estas autorizaciones hasta el otoño, quizás en vísperas de la Festa do Marisco.

No hay nada decidido al respecto, pero FARO DE VIGO ha podido saber que es una de las opciones que con más fuerza se barajan después de constatar una «mortandad absoluta de almeja babosa», al igual que «una preocupante falta de crecimiento de la almeja japónica y la fina», explican en el sector marisquero dependiente de la cofradía grovense.

«La babosa siempre fue para nosotros una fuente de ingresos muy importante y ahora vemos que está la arena cubierta de concha, al igual que observamos que la poca fina y japónica que tenemos aún es demasiado pequeña».

De ahí que empiece a plantearse la opción de «recurrir a tres o seis meses más de cese de actividad, puesto que nada podemos hacer con el marisco que tenemos».

La conselleira Marta Villaverde, en O Grove. / FdV

Sale esto a relucir apenas dos días después de que la conselleira de Mar, Marta Villaverde, visitara los bancos marisqueros de A Vía sometidos a «trabajos de evaluación y muestreo» impulsados por el Centro de Investigaciones Marinas (CIMA) para determinar el nivel de afectación del descenso de la salinidad.

Tras esa visita, Villaverde dejó claro que este «proceso riguroso, contrastado y basado en datos científicos» es «indispensable para garantizar decisiones justificadas y, en caso necesario, adoptar medidas específicas de apoyo al sector, como pueden ser los ceses de actividad por causa de fuerza mayor».

Este tipo de comprobaciones se desarrollan en las rías de Arousa, Vigo, Pontevedra, Ares, Betanzos, Ferrol y O Burgo «para disponer de una visión global, precisa y comparada de la afección en los distintos puntos del litoral».

En el caso de O Grove, desde el sector se insiste en que la situación es crítica, de ahí la posibilidad de ampliar el cese de actividad «por causa de fuerza mayor» subvencionado que desde el 1 de octubre beneficia directamente a 263 titulares del permiso de explotación marisquera.

Ya se dijo entonces que era una medida de seis meses de duración susceptible de ser ampliada en caso de que los informes elaborados en meses posteriores por la Xunta y la propia cofradía indicara que no se está logrando el objetivo de recuperar la productividad de bivalvos. Y a eso se aferra ahora San Martiño.