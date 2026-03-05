El CEIP de Rubiáns, con mención honorífica en los Premios Irene

El CEIP de Rubiáns es uno de los 17 centros educativos de toda España que ha sido reconocido por el Ministerio de Educación, Formación profesional y Deportes con el Premio Aulas en Igualdad: Premios Irene 2025, un reconocimiento por su labor en la prevención de la violencia de género.

En concreto, el centro vilagarciano recibió una mención honorífica en la categoría A y su labor será recopilada en una publicación del Ministerio y difundidas entre los demás centros como ejemplos de buenas prácticas. El premio se entregó ayer en Madrid, a donde acudieron representantes del centro (María de la O Fernández, José Luis Nartallo, María Belén Junquera y María Concepción Barreiro) para recoger un reconocimiento al que aspiraban más de 80 centros de toda España y que se ha convertido en una referencia para caminar hacia una igualdad efectiva desde la escuela.

Entre los representantes del centro se encontraba su directora, María de la O Fernández, que explicaba que «es la valoración de dos proyectos desarrollados en dos cursos diferentes: Sabela Olímpica y Vilagarcía en Femenino. Los dos proyectos se han ido desarrollando en los dos últimos años en el centro». No es la primera vez que Rubiáns es reconocido por el Ministerio, ya que cuenta con tres premios de 2015, 2016 y 2018. Las pistas polideportivas fueron conseguidas con estos premios, que eran de 10.000 euros cada uno.