Cambados abandera la inclusión escolar en una iniciativa internacional

El CEIP San Tomé de Cambados dará un paso más en su apuesta por una escuela inclusiva participando en el Proyecto Transforma, una iniciativa financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que busca transformar los centros educativos para avanzar en equidad y combatir la segregación. El programa se apoya en un modelo colaborativo e intercultural en el que trabajan de forma conjunta profesorado, familias y alumnado, con la implicación de varios centros de España y uno de Argentina.

El colegio cambadés se incorpora así a una red en la que participan instituciones académicas y de investigación como la UNED, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Murcia, la Universitat de les Illes Balears, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y, en el ámbito argentino, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires. Mañana una delegación del centro viajará a Madrid para una reunión conjunta de coordinación. En representación del colegio acudirán su director, Manuel Felpeto, y la secretaria, Noelia Rodríguez.

Según explica Felpeto, la puerta de entrada al proyecto fue el Grupo Inter de la UNED de Madrid, un equipo que trabaja en enfoques interculturales y de equidad en educación. «En este grupo participa una docente gallega, Eloisa Teijeiro. Ella conocía nuestro centro y se puso en contacto con nosotros para saber si nos podía interesar», relata. A partir de ahí, se sucedieron visitas y un primer análisis del funcionamiento del colegio: «Después de hacer visitas al cole y ver el funcionamiento de aulas, vimos que encajaba perfectamente lo que nos planteaba con la filosofía del colegio».

La reunión presencial en Madrid servirá para alinear el trabajo entre los centros y las entidades participantes. «Ahora ya participamos de una forma más activa y por eso vamos a Madrid para hacer una reunión presencial con todos los colegios y entidades participantes», detalla el director. El objetivo final es ambicioso y práctico: «De lo que se trata es que entre todos los centros acabemos elaborando una guía de buenas prácticas con aspectos metodológicos, curriculares y de presentación de tareas que sean buenas para todo tipo de alumnado y que favorezcan la equidad y la inclusión».

El colegio cambadés destaca por su intensa participación en iniciativas educativas. / Noe Parga

En ese punto, Felpeto subraya que el proyecto maneja un concepto de inclusión más amplio que el tradicional. «El concepto de inclusión aquí es bastante más amplio que el que dice que los niños con necesidades educativas especiales tengan cabida en la escuela ordinaria», señala. En Transforma, la mirada se extiende también a la diversidad cultural y étnica, y a perfiles de alumnado con características distintas aunque su contexto sea favorable: «Se contempla también a alumnado que tenga características diferentes, aun teniendo una condición social favorable. Por ejemplo, con dificultades para expresarse, tímido, demasiado extrovertido…».

La cuestión de fondo, resume, es revisar qué se hace en el aula y cómo se hace. «Se trata de qué tareas podemos plantear y qué aspectos didácticos y metodológicos podemos desarrollar para que sean buenos para todo tipo de alumnado». Tras un primer año más centrado en observar y verificar qué centros encajaban, el proyecto entra ahora en una fase operativa. «En este segundo año, vamos a iniciar el trabajo y a registrar las prácticas que cada centro considera que son positivas», explica. El siguiente paso será el intercambio directo entre escuelas: «Y lo siguiente es ya viajar entre todos los centros para conocer y compartir las formas de trabajar y ponernos de acuerdo». El culmen, añade, será una publicación útil para el conjunto del sistema: «La publicación para que cualquier escuela o colegio pudiese adherirse a esas prácticas».

Para el CEIP San Tomé, el valor añadido es doble: aportar su experiencia a una guía común y, al mismo tiempo, abrirse a otras realidades educativas. En palabras del director, el proyecto permitirá «conocer otras experiencias que nos hagan aprender», en un proceso de mejora compartida que aspira a traducirse en herramientas concretas para construir aulas más justas, inclusivas y capaces de dar respuesta a la diversidad real del alumnado.