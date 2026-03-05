Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bodegas Martín Códax, premio nacional Verema a la Mejor Trayectoria

Un viticultor en una imagen de archivo. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Cambados

Bodegas Martín Códax ha sido premiada con el Verema 2025 a la mejor trayectoria. Se trata de uno de los grandes galardones otorgados por la comunidad y este portal especializado en vino, que es una de las plataformas referentes para el sector en España.

Desde la cooperativa cambadesa, que tiene 41 años de historia, explican que el reconocimiento «destaca la evolución, consistencia y aportación de la bodega al mundo del vino a lo largo de los años».

La vida de un proyecto fundado por un grupo de viticultores del corazón de O Salnés que creyeron en el potencial del albariño y que se ha convertido en un gran grupo que apuesta por un modelo «basado en la cooperación, la innovación y el compromiso con la cultura y el entorno» y que lleva el nombre de Galicia a más de 60 países.

Este reconocimiento es un orgullo y sobre todo un reconocimiento al trabajo de nuestros socios viticultores y todo el equipo humano. Premios como estos nos animan», explicó Juan Vázquez, su director general.

