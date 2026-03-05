Somos acusa a Castro de vaciar de contenido los plenos de Ribadumia

El Concello de Ribadumia celebrará esta tarde (20.00 horas) la sesión ordinaria del mes de marzo, una sesión que para Somos Ribadumia «está vacía de contenidos con el objetivo de acabar con el funcionamiento democrático municipal». La formación que dirige Sergio Soutelo incide en que se ha convocado una sesión sin apenas puntos a tratar, más allá de una propuesta de homenaje por el 8-M dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía.

En esa orden del día, Somos echa de menos cuestiones como la dación de cuentas de la situación económica del Concello, que lleva sin incluirse en ella «desde el pasado mes de mayo, y no es una cuestión menor, pues el último dato publicado por el Ministerio, de septiembre de 2025, sitúa el Pago Medio a Proveedores (PMP) en 99 días, triplicando el máximo legal».

Otra de las cuestiones que echan en falta es alguna de las 15 mociones presentadas por los grupos de la oposición, doce de ellas de la propia Somos, tres de PSOE y BNG y «hasta una propuesta formal de Ramiro Lorenzo, integrado ahora en el PP, en la que se reclamaba el nombramiento de Rafael Louzán como hijo predilecto, algo que tampoco parece que vaya a llegar a ningún sitio». La formación tilda esta acción del grupo de gobierno como «la táctica del avestruz para evitar confrontar ideas en los plenos».