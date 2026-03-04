Otra zona vallada en el centro de la ciudad

El centro urbano de Vilagarcía de Arousa está plagado de vallas con las que prohibir el paso y proteger a los peatones advirtiéndolos del riesgo de desprendimiento.

De un tiempo a esta parte son muchos los edificios de los que han caído trozos de tejado, canalones, losetas u otros restos de las fachadas de los inmuebles.

Una situación que no es nueva, pero que se ha visto agravada a raíz de los últimos temporales, que han contribuido a empeorarla de manera significativa.

Ayer se registró un nuevo desprendimiento, esta vez en la plaza de Galicia, muy cerca ya de la Rúa do Río. El servicio municipal de Emergencias Vilagarcía tuvo que intervenir para acordonar temporalmente la zona y prohibir el paso ante el céntrico inmueble afectado.