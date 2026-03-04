Vilagarcía, en la Secretaría de la asociación de cámaras xacobeas

La Asociación de Cámaras de Comercio de los Caminos Jacobeos, que engloba a las corporaciones de derecho público en torno a la ruta, celebró su asamblea general con la renovación de su junta directiva.

Así, la presidencia será para la Cámara de Santiago de Compostela, mientras que de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa ostentarán la secretaría.

Los órganos de gobierno se completan con la vicepresidencia de la de Oviedo y la tesorería a cargo de Cantabria y ocho vocales en representación de las cámaras de Bilbao, Burgos, Tui, Avilés, Gipuzkoa, Cáceres, Gijón y Álava.

Fuentes de la entidad explicaron que en la asamblea, las entidades camerales mostraron «su firme compromiso en relanzar las actividades« de la asociación «y recuperar su espíritu de eje vertebrador de la actividad económica y cultural en este itinerario, siendo parte activa de cara al Año Santo Xacobeo 2027».

Noticias relacionadas

Al fomentar la cooperación entre estas cámaras xacobeas, «la asociación contribuye a que el Camino no sea solo un fenómeno cultural o turístico, sino también un motor de desarrollo económico local».