Día de la Mujer
O Soño de Lilith convoca la manifestación del 8-M; pisar la calle para «no retroceder»
Arousa celebra los primeros actos del 8-M
La Diputación inauguró ayer una exposición en la ciudad
Arousa se está preparando para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que en Vilagarcía alcanzará el culmen el domingo con una gran manifestación organizada por la asociación O Soño de Lilith, sumando a otros colectivos e instituciones de toda la comarca.
El propósito es que «este año, más que nunca, necesitamos defender cada derecho conquistado. Frente a quien pretende recortar, cuestionar o hacer retroceder nuestros avances», explican desde la entidad para animar a la participación.
La salida es a las 12.00 desde la plaza de Galicia, pero hasta entones, asociaciones y Concellos están desarrollando una programación para reclamar una igualdad real.
En Vilagarcía empiezan hoy con la proyección de la miniserie «Réxime», a las 19.00 horas en el salón García, coincidiendo además con el día contra la gordofobia, el tema que aborda. Su directora y dos protagonistas asistirán para compartir una charla con los asistentes.
«Cuando hablamos de gordofobia hablamos de un sistema de opresión que sitúa a las personas gordas en posiciones de desigualdad y que nos afecta a todas las personas, independientemente de nuestro cuerpo, al obligarnos a convivir con una presión estética y social que nos empuja a encajar en un molde predeterminado», explicó ayer la concejala de Igualdade, Tania García, para animar a la ciudadanía a participar en el visionado y el debate.
Catoira
Por su parte, la Diputación inauguró ayer en el colegio de A Escardia una exposición sobre el papel de las mujeres pioneras en la investigación y en las ciencias marinas y que podrá verse hasta el 26.
El Concello de Catoira también divulgó ayer las iniciativas que ha preparado para avanzar hacia «una sociedad más igualitaria y justa», expuso el alcalde, Xoán Castaño. Hay cuentacuentos, teatro, una andaina y unos talleres en el colegio Progreso, «Cazando estereotipos en TikTok». Además, el colectivo local Feministas de Catoira también ha preparado diferentes iniciativas.
