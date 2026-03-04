O Salnés tendrá este año nueva escuela de hostelería y un «cerebro electrónico»

La Mancomunidade do Salnés ya está preparando su Centro Loxístico Multiservizos en el polígono de Sete Pías y si todo marcha según lo previsto, estará a finales de año. Su sede institucional y el CIM seguirán en Cambados, pero esta antigua factoría textil centralizará la gestión de todos los servicios comarcales que ahora están desperdigados, incluyendo el laboratorio de prototipado de Vilagarcía y el Obradoiro de Hostelería de Sanxenxo, además del anunciado centro de mando; un cerebro electrónico para controlar a tiempo real desde la producción de agua hasta la basura.

«No se trata solo de la rehabilitación de una nave, es una apuesta decidida por la modernización de los servicios públicos, la innovación y la sostenibilidad, reforzando al mismo tiempo la optimización de los recursos», explicaba ayer el presidente comarcal, David Castro.

Compareció junto al interiorista Jorge Jiménez, que ha ideado el diseño para modernizar y adecuar las viejas instalaciones compradas con un crédito de 700.000 euros, a pagar con el canon de la red de recarga de coches eléctricos.

Así quedará el taller y parking de maquinaria. | FDV

El «eficiente y solvente» personal comarcal ya está trabajando en cuestiones como la construcción de los portalones, reaprovechando unas viejas estructuras de la cubierta, pero será preciso contratar otros trabajos y todo debe estar terminado en noviembre para no perder los 303.000 euros concedidos por la Xunta. Ahora mismo, su principal temor es la «lentitud desesperante» de Fenosa para autorizar la conexión eléctrica.

Esta ayuda cubre la mitad de la inversión de 606.000 euros necesaria y el restante se sufragará con fondos propios o mediante otras líneas de subvenciones que están valorando.

El resultado será un edificio cuya planta baja acogerá el taller de hostelería que ahora se imparte en un local alquilado. Será un espacio combinado de cocina-aula y zona de bar-restaurante para las prácticas del alumnado a través de eventos abiertos a la sociedad arousana y así también podrá homologarse como centro AFD para formaciones homologadas a desempleados y personas en activo.

En esta parte también irá el aparcamiento de la treintena de máquinas y vehículos del parque de los servicios de mantenimiento de viales y sendas, la velutina, compostaje… Incluyendo un nuevo taller que ahorrará viajes y facturas en servicios externos.

Infografía de cómo sería el centro de mando. | FDV

En la planta intermedia se instalará el laboratorio y la propia oficina técnica de calidad del agua y vertidos y en la primera, en un espacio de 400 metros cuadrados, habrá oficinas, salas de juntas, despachos y un espacio polivalente para exposiciones, presentaciones… Aquí podrán impartir también formaciones de programas como el Integrado de Emprego. En medio de todo esto irá el centro de mando parecido al de la DGT, con un ruedo de pantallas.

Para poder hacerlo, la digitalización del ciclo del agua ya está en marcha y esto también se va a aplicar a la recogida de la basura con el nuevo contrato que están preparando para su licitación y que atiende a Meis, Vilanova y Cambados, aunque hay otros Concellos de los nueve estudiando entrar.

El restaurante de la escuela y detrás, las aulas. | FDV

«Con esto podremos saber a tiempo real la presión en cada punto de la red de agua, las reservas de los depósitos... Y en un futuro, el peso de cada contenedor, de cada ruta… Además, centralizaremos la obtención de datos que ya tenemos ahora, como es la producción de las plantas fotovoltaicas, algo muy importante porque la electricidad es el principal gasto en la gestión del agua», explicó el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, recordando también que llevan años ejecutando proyectos para caminar hacia la independencia energética. Hay días que lo consiguen. Ayer mismo, la nueva planta de Pontearnelas estaba produciendo más de lo que necesitaba el motor del bombeo para extraer el agua del Umia.

Esto será además el primer paso para implantar el gemelo digital, que no es más que un sistema predictivo sobre el comportamiento de la red; una especie de simulacro de la toma de decisiones que evitará errores reales. «Es una apuesta estratégica, ya lo hicimos con el turismo: medirlo todo para gestionar los recursos de la manera más eficaz posible».

García Guinarte también destacó que, «ahora mismo, a coste cero para los Concellos, tenemos un patrimonio de más de dos millones de euros», sumando la valoración de la nave y la inversión aplicada .