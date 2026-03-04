Al mercado municipal de abastos le cuesta remontar el vuelo

La plaza de abastos de Vilagarcía no acaba de despegar. Y menos ahora, cuando arrastra la escasez de producto provocada por los temporales y que afecta a prácticamente todos los mercados de Galicia. Es cierto que poco a poco llega más mercancía –sobre todo pescado–, aunque se sigue notando la escasez de bivalvos como la almeja y el berberecho. Lo que sucede es que, en el caso concreto de Vilagarcía, a este problema se suma el declive que arrastra este Mercado de Excelencia, en el que por dejadez, desinterés o jubilación, cada vez hay menos puestos de venta disponibles. Incluso se notaba ayer, a pesar de ser un soleado día de mercadillo ambulante y principios de mes que invitaba al optimismo. Pero sigue habiendo demasiadas bancadas vacías.