Las «long-line» de Muros preocupan a Opmega

La Consellería do Mar convocará este mes la Mesa do Mexillón para «seguir trabajando de manera coordinada con el sector, garantizar su viabilidad e impulsar iniciativas de promoción y valorización» con el fin de reforzar la presencia del «oro negro» de batea en mercados nacionales e internacionales.

Si se traduce todo esto para dejar a un lado los formalismos, puede decirse que ese encuentro del órgano consultivo servirá para debatir sobre la crisis actual del sector, derivada de la escasez y debilidad de la mejilla, un prematuro y preocupante desove, la mortandad provocada por el agua dulce y las discrepancias existentes en torno a la instalación de más cuerdas de cultivo (long-line) en Muros.

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), representada por Ricardo Herbón, jugará un papel protagonista en la Comisión do Mexillón, que ya solicitó hace semanas una parte del sector ante su «preocupación» por la adjudicación del nuevas long-line «sin consulta previa».

La entidad mayoritaria del tejido bateeiro aprovechará ese encuentro para, como expuso ya al director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Miguel Rosón Sánchez-Brunete, insistir en esa preocupación, al ser las long-line «una cuestión que afecta directamente a la actividad acuícola y debería ser consultada previamente a las organizaciones representativas del sector».

El conselleiro, el presidente de Opmega y el chef Miguel Mosteiro. / Iñaki Abella

Argumento que lleva a Ricardo Herbón a hacer hincapié en lo importante que resulta «mantener una comunicación fluida con la administración para abordar los retos que afronta la actividad y avanzar en soluciones que den respuesta a las preocupaciones de los productores».

Los bateeiros ya denunciaron la situación a través de FARO DE VIGO el mes pasado, cuando solicitaban la convocatoria urgente de la Mesa do Mexillón para que la conselleira, Marta Villaverde, pueda ofrecer explicaciones.

Argumentaban que las nuevas «long-line» han sido autorizadas para la captación de mejilla en las cuadrículas 1 y 13 del polígono Noia A en favor de la empresa Acuicultura del Atlántico S.A., con una concesión experimental válida para 5 años.

Descargas de mejillón de bateas que ya se sacudieron el episodio tóxico otoñal. / M. Méndez

En el sector argumentaban que «esto rompe completamente con el criterio que siempre se defendió de no permitir nuevas instalaciones por delante de las existentes dentro del polígono, y que cualquier experiencia de captación siempre fuese para beneficio del conjunto del sector, nunca para favorecer a particulares».

Paralelamente, Opmega quiere aprovechar la Mesa do Mexillón para trasladar a Mar la «preocupación por lo que está sucediendo en las bateas y que los productores llevan semanas haciendo llegar a la Xunta», en alusión a la mortandad de molusco por agua dulce que se ha detectado, sobre todo, en los polígonos de Vilagarcía y Caramiñal.

En relación con esto, Omega volverá a reclamar a la Xunta «que haga público cuanto antes el informe sobre la afección que puede estar provocando ese aumento de agua dulce al mar como consecuencia de las borrascas de las últimas semanas».