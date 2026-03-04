Industria defiende que el riesgo con la planta de betún de Vilagarcía «es bajo»

La Xunta pidió ayer al BNG que «deje tramitar» el estudio de las alegaciones presentadas a la petición de autorizaciones administrativas para construir la planta de betunes en el Puerto de Vilagarcía. Fue durante una comisión parlamentaria en la que los nacionalistas solicitaron que se le retire la consideración de Proyecto de Interés Autonómico (PIA) y se obligue a la empresa a buscar otra ubicación, en un puerto exterior, porque la «ría de Arousa no se puede permitir ni una sola amenaza más y este es un material potencialmente peligroso», expuso la diputada Montse Prado.

Una de las principales quejas del Bloque y que recoge el sentir de las 24 alegaciones presentadas por la PDRA y el sector del mar, es que se ha sometido a un trámite de evaluación ambiental simplificada, cuando, a su juicio, debería ser ordinaria. Es decir, «más riguroso y sometido a las máximas exigencias porque estamos hablando de 300.000 metros cúbicos de betún circulando cada año por la ría», expuso la nacionalista. Asimismo acusó a la empresa de evitar este camino presentando una «segregación fraudulenta» del proyecto, indicando dos zonas para almacenar este material, cuando realmente se trata de una sola.

Prado llamó la atención sobre la delicada situación que atraviesa el sector productivo arousano, con la catastrófica caída de la producción marisquera en la última década, para reprocharle a la Xunta que considere estratégica esta planta y vinculándolo con el proyecto de Altri.

El secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, defendió la concesión del PIE porque «no incumple ningún requisito», además de asegurar que el «riesgo de accidente es bajo» y que tanto la empresa como en el propio puerto hay medidas ante posibles emergencias.

Asimismo, destacó que la tramitación de evaluación ambiental «recibió cero alegaciones» y recordó que esta misma actividad ya se realizaba en la rada vilagarciana, así que atribuye la oposición del Bloque a una estrategia política: «Es el no por el no, todo lo que pasa por la Xunta para intentar avanzar es un no», añadió.

Vázquez también les acusó de tener «doble moral», recordándole la necesidad de determinadas materias para el día a día y criticándoles por «oponerse a todos los proyectos industriales y energéticos». «Cuando usted está utilizando su teléfono móvil, hay más de 200 componentes que salen de minas (…) Todo lo que no crece, que no son árboles o que no es materia biológica, sale de minas», le replicó.