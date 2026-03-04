Contradique roto y sin luz,la pésima situación de O Xufre

«Isto é un quinteiro». Esta sencilla frase resume a las claras cual es la situación del muelle de O Xufre, en A Illa de Arousa, cuyos usuarios se sienten abandonados por Portos de Galicia desde hace mucho tiempo pese a tratarse de uno de los muelles que más alto paga las tasas portuarias. Aunque son una larga lista de deficiencias, las dos principales y que más preocupan tanto a marineros como a bateeiros son el contradique de abrigo, roto en varios puntos desde hace meses, y la ausencia de iluminación, pese a que en su día se anunció una inversión millonaria en la instalación d e luces LED.

El contradique flotante, que protege las embarcaciones de la cuarta y la tercera lista, se encuentra roto en varios puntos, por lo que su función de frenar la entrada de olas cuando hay un temporal se ve drásticamente reducida sin que «se nos haya comunicado ninguna intención de repararlo o de construir el dique de verdad que reclamamos desde siempre». En lo que respecta a las luces, más de la mitad de la superficie de la dársena «está a oscuras», especialmente en el estacionamiento destinado a bateeiros, una circunstancia que llama poderosamente la atención a esos usuarios ya que «en ese lugar hay un cartel que presume de una inversión millonaria en luces LED que se ha hecho en el muelle hace poco más de un año». Entienden que han podido verse afectadas por las tormentas que dañaron el alumbrado público en el municipio «pero ni siquiera han pasado por aquí a ver como se solventa la situación».

Estado en el que se encuentra el contradique de abrigo de O Xufre. / Noé Parga

La lista de deficiencias es bastante más larga y se centra en cuestiones básicas de mantenimiento, como el estado en el que se encuentran los pantalanes de la tercera lista para los que «imos ter que mercar unha cabuxa» porque la hierba ha tomado parte del pantalán sin que se realicen tareas de limpieza. También existen varios fingers dañados que «Portos ni siquiera ha venido a retirar», a lo que se suma la acumulación de restos de artes y tuberías por todo el muelle sin que «vengan a recogerlo; sabemos que no es Portos el que llena todos estos espacios de basura, pero debe regular o prohibir su presencia, algo que no hacen».

Marineros y bateeiros lamentan lo que consideran «un auténtico abandono por parte del ente portuario al que reclaman la misma atención «que tienen para cobrar las tasas portuarias, de las que nunca se olvidan ni dejan pasar el tiempo».