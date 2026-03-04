Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de Vilagarcía destinará 16.000 euros a arreglos en varios colegios

Fachada del colegio Rosalía de Castro de Carril.

Fachada del colegio Rosalía de Castro de Carril. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía destinará cerca de 16.000 euros a nuevas reformas de mantenimiento en los colegios de Carril, Vilaxoán y Educación Especial para frenar filtraciones de agua tras un invierno especialmente lluvioso.

En el CEIP Rosalía de Castro se actuará en una claraboya del comedor y se repararán o sustituirán canalones en los soportales por valor de 4.500 euros. En Vilaxoán, una gotera acabó abriendo un agujero en un falso techo y la inspección detectó más puntos de riesgo, por lo que se colocarán chapas, aliviaderos y nuevos canales, además de una limpieza general de tuberías por 6.000 euros. En el centro de Educación Especial de Marxión se actuará en el gimnasio y aulas afectadas con una inversión de 5.200 euros para subsanar todas las evidencias que deja este invierno.

Las obras, adjudicadas a Reformas Trébol SL, deberán ejecutarse en un plazo de 15 días.

