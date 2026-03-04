Homenaje
Comisiones Obreras ensalza la figura del grovense Xan Caneda
La unión Comarcal de Comisiones Obreras de Arousa celebró el pasado fin de semana un homenaje al histórico sindicalista Xan Caneda tras su reciente jubilación después de medio siglo de actividad. En el acto, Caneda estuvo acompañado de sus familiares, vecinos de O Grove, amigos y compañeros sindicales de toda Galicia.
Tanto Juan Bao, secretario xeral en Arousa, como Ramiro Otero, secretario xeral de la Federación de Pensionistas del sindicato, reconocieron u resaltaron la labor y compromiso del «compañeiro Xan». En el homenaje se ensalzó su dedicación al sindicato y su afiliación. Una dedicación y compromiso que le llegó siendo muy joven y con el que nunca escatimó esfuerzos para que los derechos de los trabajadores no cayesen en saco roto. Caneda nunca esquivó los debates ni las reivindicaciones en defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora.
