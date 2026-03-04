La comarca mantiene el «frenazo» en la creación de empleo durante febrero

La tendencia con la que se inició el año, con una subida en el número de parados en la comarca de O Salnés, se mantuvo durante el mes de febrero, donde veinte personas pasaron a situación de desempleo, un crecimiento del 0,44% que deja la cifra de parados en 4.539 personas. Esa cifra, de todas formas, sigue siendo muy inferior a la que se registró hace un año, cuando se dieron a conocer los datos del número de desempleados del mes de febrero de 2025, cuando esta quedaba fijada en 4.873.

Aunque el dato global indica que se ha incrementado el paro, hubo municipios en la comarca de O Salnés que han visto como descendía su número de desempleados, como es el caso de Meis, con dos parados menos, A Illa, con uno y, sobre todo, Sanxenxo, donde una decena de personas encontraron acomodo laboral. En el otro lado, los municipios más castigados por los datos del paro fueron Cambados, donde creció un 2,51% al incrementarse en 1q4 personas (570 desempleados totales); Meaño, donde cuatro trabajadores quedaron en situación de desempleo y la cantidad de parados es de 146 (crecimiento de 2,81%); y Vilanova, donde el número de desempleados creció en 9 personas (1,89%), quedando la cifra total en 485. Municipios como Vilagarcía y O Grove, que siempre suelen liderar las estadísticas para bien o para mal, apenas notaron la oscilación este mes. De hecho, el primero de estos municipios mantiene los 2.059 parados con los que inició el año, mientras que en O Grove se pasó de 324 a 328.

En cuanto a sectores de producción, el más afectado por esta caída del desempleo ha sido el servicios, donde se ha experimentado un crecimiento de una decena de desempleados con respecto al mes anterior, mientras que el resto del crecimiento se registra en aquellos que se incorporan al mercado de trabajo por primera vez, es decir, los menores de 25 años, con 15 desempleados más. El resto de sectores productivos, la agricultura, la industria y la construcción han experimentado ligerísimas caídas en el número de desempleados. En cuanto a sectores poblacionales, el paro se cebó en mayor medida con los hombres, donde se registraron 16 de los 20 parados durante el mes de febrero.

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), destacaba ayer que el mes de febrero ha cerrado con un total de 203.753 personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en Galicia, lo que supone un incremento de 412 activos con respecto al mes de enero y 456 afiliados más que en febrero de 2025. El dato, explican, refleja una ligera recuperación en este inicio de año ya que el mes de febrero suele marcar el inicio de la actividad tras las navidades. Eduardo Abad, presidente de la entidad, apuntaba ayer que «el trabajo autónomo sigue siendo un auténtico bastión de empleo y actividad económica en nuestro país, capaz de sostener el crecimiento incluso en contextos complejos».