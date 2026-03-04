Música
Cambados estrenará un ciclo de música sacra en marzo con conciertos corales en varias iglesias del municipio
Cambados estrenará en marzo un nuevo ciclo para poner en valor la música sacra, con conciertos corales en iglesias del municipio. El concejal de Cultura, Liso González, avanzó que la programación busca acercar propuestas poco habituales en un concello como Cambados y recordó el tirón de iniciativas recientes como los conciertos sinfónicos de la Orquesta Gaos.
La primera actuación será este sábado 7, a las 20.30 horas, en la parroquial de Santa Mariña, con el Coro Gaos y un repertorio de «música de culto». El 27 de marzo (21.00 horas) volverá a Santa Mariña con el concierto de Semana Santa del Coro de Cámara Rías Baixas. El cierre será el 19 de abril (19.00 horas) en San Benito de Fefiñáns con Tolemias Consort, en clave sacra-jazz.
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La lamprea del Ulla por fin sube y su precio baja
- La mano de Bodegas Arzuaga empieza a notarse en Pazo de Rubianes
- Muere la artista carrilexa Mar Barral
- La última visita al jardín que incluso sedujo a Netflix
- Un paciente de urgencias agrede a tres personas en el Hospital do Salnés
- Detienen a un presunto yihadista y le incautan material informático en Ribadumia