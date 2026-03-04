Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza a EspañaDenuncia Okupación VigoDerrumbe pasarela SantanderMuere Fernando ÓnegaProhibidas las mascotasSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Música

Cambados estrenará un ciclo de música sacra en marzo con conciertos corales en varias iglesias del municipio

Componentes de la Orquesta Gaos.

Componentes de la Orquesta Gaos. / FdV

Diego Doval

Cambados

Cambados estrenará en marzo un nuevo ciclo para poner en valor la música sacra, con conciertos corales en iglesias del municipio. El concejal de Cultura, Liso González, avanzó que la programación busca acercar propuestas poco habituales en un concello como Cambados y recordó el tirón de iniciativas recientes como los conciertos sinfónicos de la Orquesta Gaos.

La primera actuación será este sábado 7, a las 20.30 horas, en la parroquial de Santa Mariña, con el Coro Gaos y un repertorio de «música de culto». El 27 de marzo (21.00 horas) volverá a Santa Mariña con el concierto de Semana Santa del Coro de Cámara Rías Baixas. El cierre será el 19 de abril (19.00 horas) en San Benito de Fefiñáns con Tolemias Consort, en clave sacra-jazz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents