Cambados estrenará un ciclo de música sacra en marzo con conciertos corales en varias iglesias del municipio

Cambados estrenará en marzo un nuevo ciclo para poner en valor la música sacra, con conciertos corales en iglesias del municipio. El concejal de Cultura, Liso González, avanzó que la programación busca acercar propuestas poco habituales en un concello como Cambados y recordó el tirón de iniciativas recientes como los conciertos sinfónicos de la Orquesta Gaos.

La primera actuación será este sábado 7, a las 20.30 horas, en la parroquial de Santa Mariña, con el Coro Gaos y un repertorio de «música de culto». El 27 de marzo (21.00 horas) volverá a Santa Mariña con el concierto de Semana Santa del Coro de Cámara Rías Baixas. El cierre será el 19 de abril (19.00 horas) en San Benito de Fefiñáns con Tolemias Consort, en clave sacra-jazz.