El BNG de Valga celebra la aprobación de ayudas a los deportistas

El BNG de Valga celebra que el Concello haya aprobado bases para subvencionar a deportistas individuales tras la moción del 10 de febrero, rechazada por el PP en el pleno. La convocatoria reserva 9.000 euros, con un máximo de 300 por solicitante, y se concede por orden de entrada hasta agotar crédito.

Entre los requisitos figuran estar empadronado en Valga al menos dos años, licencia federativa y competir en pruebas oficiales autonómicas, nacionales o internacionales. Francisco Devesa, portavoz nacionalista, pide que «es momento también para establecer criterios objetivos para el resto de los clubes del concello, garantindo igualdad en las ayudas».