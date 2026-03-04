En 15 años, el vial del Puerto de Vilagarcía nunca encendió las farolas

En junio se cumplirán 16 años de la inauguración del vial de acceso al Puerto de Vilagarcía, una infraestructura que se ha demostrado fundamental para aliviar el tráfico del centro urbano y como arteria de comunicación para la comarca de O Salnés.

Sin embargo, en estos años también ha sido objeto de alguna crítica y una de las persistentes es la falta de iluminación en algunos tramos de incorporaciones y salidas. Lo curioso es que farolas hay -medio centenar largo-, pero nunca funcionaron.

A la ciudadanía le llamó la atención desde el principio. Por aquel entonces, el Ministerio de Fomento ofreció excusas peregrinas para justificar el gasto de dinero en una infraestructura que, según llegó a indicar, no solo no se estaba utilizando, sino que no estaba previsto hacerlo.

Y eso que el día de la gran inauguración, a la que no faltó el ministro José Blanco, la propia nota difundida a los medios por su departamento para destacar las excelencias de este proyecto de 54 millones de euros destacaba la colocación de «alumbrado público en las dos glorietas y los tres enlaces» de la carretera con otros viales.

Lo extraño de la situación también ha llamado la atención a autoridades locales que han pasado durante estos años por las administraciones arousanas y lo poco que ha trascendido es que la instalación eléctrica, el cableado, desapareció o fue robado -nadie lo tiene claro- y reponerla nuevamente supondría una elevada factura.

En principio, no existiría una obligación normativa o legal sobre la necesidad de contar con iluminación artificial, pero conductores que a diario circulan por la vía se quejan de que la ausencia del servicio supone un problema de seguridad en algunos tramos como la bifurcación de carriles cercana a la rotonda de San Simón.

El PP lo lleva al Congreso

El PP también tiene constancia de la situación y su diputado Juan Andrés Bayón presentó este mes una pregunta en el Congreso de los Diputados para conocer los motivos exactos y reales, más allá de las habladurías.

«Se trata de una carretera muy transitada y la falta de luz es un peligro sobre todo cuando las condiciones meteorológicas son malas. A veces no se ve absolutamente nada», lamenta.

El Gobierno central tiene un mes para contestarle y su propósito no solo es obtener una explicación, sino que se recupere el servicio o mejor dicho, que las farolas se estrenen en algún momento.