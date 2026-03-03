La Xunta cede por 30 años los terrenos de la pasarela de Rego de Alcalde

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático ha autorizado la concesión de los terrenos de Rego de Alcalde para la construcción de una pasarela peatonal, uno de los proyectos que impulsa el Concello y con el que se pretende sortear un riachuelo para los peregrinos que realizan la Ruta padre Sarmiento. Esa cesión, de cerca de 230 metros cuadrados de superficie, ha sido solicitada por el Concello de Vilanova y tendrá una duración de treinta años.

La pasarela no solo servirá para canalizar el paso de peregrinos, sino que va a ser fundamental para otra obra que lleva mucho tiempo demandándose desde Vilanova, la tubería que conecte el alcantarillado desde ese municipio hasta la depuradora de Tragove. Así, el objetivo es que esa canalización atraviese el riachuelo de Rego de alcalde por la pasarela que se va a construir en el futuro.

La pasarela será construida por la empresa Marconsa, que resultó adjudicataria de la obra por un importe que supera los 330.000 euros. El plazo de ejecución de la obra será de unos cuatro meses y se espera que se inicie en las próximas semanas. La pasarela en cuestión tendrá algo más de 80 metros de longitud con el fin de salvar el desnivel entre las sendas peatonales existentes en ambos márgenes y el propio lecho del riachuelo de Rego de Alcalde. Tendrá una altura de unos tres metros respecto al nivel del mar y la estructura será lo suficientemente ancha como para permitir el paso de ciclistas. Estará construida en aluminio y en madera especial, antideslizante y ecológica, aunque con materiales que garantizan su durabilidad.