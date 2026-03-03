Vecinos de Fonte da Coca piden solución a las alcantarillas sueltas

La asociación vecinal Fonte da Coca ha trasladado al Concello de Vilagarcía un escrito en el que reclama «actuaciones urgentes» en el entorno de la avenida Rodrigo de Mendoza y del parque de A Coca. Sostiene que las borrascas del invierno han agravado problemas antiguos y generan molestias diarias a los residentes.

La entidad señala, en primer lugar, varias tapas de alcantarilla junto al paso de peatones que conecta la entrada del parque con la avenida. Asegura que «siguen sonando al pasar el ingente tráfico» y pide una solución definitiva, ya sea soldando la tapa o colocando gomas «correctamente», porque el ruido «está perjudicando al descanso de los vecinos». La queja se extiende a otra tapa situada entre los números 62 y 64, ironizando con que, si no se corrige, «habrá que llamar al Ministerio de Defensa y movilizar a la UME».

El colectivo también denuncia el atasco de los aliviaderos de la misma avenida, en especial el ubicado junto a los contenedores del acceso al parque. Y alerta del mal estado del camino de piedra que une la fuente con los molinos, hundido por falta de mantenimiento y con piedras de borde desplazadas.

Por último, demanda información sobre las gestiones para recuperar los molinos y la finca de camelias, y reclama que este «pulmón verde» se abra al uso público para su disfrute.