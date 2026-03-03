Los terrenos para vivienda social en Dena, a expensas de fijarse un justiprecio

El precio de compra de terrenos en el centro de Dena por vía de expropiación está pendiente de la resolución del tribunal de justiprecio, toda vez que la parte vendedora no aceptó la propuesta inicial del Concello de Meaño y que ascendía a 235.000 euros. Se trata de la superficie necesaria para el anunciado proyecto de vivienda social y que, en principio, nace con una estimación de construir unas veinte viviendas.

Según reconoció el regidor, Carlos Viéitez, en el último pleno, se trataría de «comprar 10.000 metros cuadrados de suelo urbano no consolidado» que se corresponde con el polígono número 3.

La fórmula de compra se afrontó vía expropiación, tras los trabajos técnicos elaborados hace más de un año por el sello coruñés Carlos Abal Lourido, por un importe de 10.890 y que rezaba bajo el epígrafe «asesoramiento para el cambio de sistema de actuación en el polígono 3-Dena».

Luego, por acuerdo plenario de finales de septiembre de 2025, a falta de presupuestos en ese ejercicio, se acordaba inyectar del remanente de tesorería de 250.000 euros para la compra de esos terrenos. Lo hacía entonces con los votos a favor del grupo de gobierno y la abstención de Meaño Independiente (MI) y BNG.

El grueso del suelo afectado había sido adquirido en su día la entidad mercantil MP Carregal con el objeto de urbanizarlo y construir viviendas, pero la crisis de 2008 echó por tierra los planes.

En 2015 tanteara el Concello, presidido entonces por la alcaldesa Lourdes Ucha, comprar el total de esa área, pero los 1,5 millones que demandaba en aquella ocasión la entidad -a razón de 125 euros metro cuadrado- era una cifra considerada como inasumible para la administración local. Tal y como explicaba entonces la regidora en sesión plenaria, la urbanización de ese suelo correría a cargo de la entidad privada y esta estaría obligada a la cesión de una superficie importante del mismo como zona pública. Parte de estos terrenos estarían afectados también en 2019 por el proyecto con el que Carlos Viéitez concurría por primera vez a la Alcaldía y que llevaba como obra estrella la construcción de un auditorio en esa zona de Dena. Pero, una vez en el gobierno, ese proyecto diseñado mismo en la cartelería electoral, acabó por desecharse.

En el momento actual, los 235.000 euros ofertados vía expropiación por el Ayuntamiento no han sido aceptados como precio por la parte vendedora. Apelado el asunto, corresponderá así al tribunal de justiprecio fijar la cuantía que entienda como justa en atención a los argumentos que formulen las partes.

Consultas fuentes conocedoras del procedimiento estiman que esos 235.000 euros podrían quedarse «muy cortos» y que el desembolso a realizar por el Ayuntamiento podría ser sensiblemente mayor. Eso sí, una vez falle el tribunal, el gobierno local estará obligado a la compra en el precio y condiciones que se fijen.

El Concello pretende impulsar en la zona uno o dos bloques de vivienda social ante un problema de escasez generalizado en todos los municipios. De partida, estiman que podría rondar las veinte.