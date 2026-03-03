Sogama licita la gestión de la planta de compostaje industrial de Baión y otras dos

La Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) ha licitado por casi 3,7 millones de euros la gestión integral de las plantas de biorresiduos de Vilanova de Arousa, así como las de Cervo y Verín. El contrato tendrá una vigencia de tres años y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 1 de abril.

Este incluye las labores de operación, mantenimiento y limpieza de estas instalaciones de compostaje industrial de la basura orgánica del contenedor marrón de los Concellos de la zona. Asimismo, contempla la distribución y comercialización del abono obtenido..

Estas tres plantas públicas de gestión de biorresiduos tienen parte de las instalaciones autosuficientes desde el punto de vista energético ya que cuentan con paneles solares.