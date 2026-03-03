La reforma de la N-640 en Rubiáns sigue sin fecha tras dos años «en redacción»

La humanización del tramo urbano de la N-640 en Vilagarcía sigue sin fecha después del gran anuncio realizado en 2023 y tras dos años «en redacción». Esta es la fase en la que se encuentra desde entonces, según viene respondiendo el Ministerio de Transportes a preguntas realizas por grupos políticos y medios.

Mientras, este acceso, uno de los principales a la ciudad, suma deficiencias más o menos preocupantes, destacando el caso del puente sobre el regato de O Con, que está repisando, dejando un tramo de acera que dentro de poco será impracticable.

Este medio ha intentado obtener una versión reciente del estado de esta obra valorada en más de cinco de millones de euros, pero el departamento estatal guarda silencio. La última novedad la ofrecía la pasada primavera el Concello, uno de los principales interesados en mejorar esta zona y, sobre todo, porque la humanización es condición indispensable para asumir la titularidad de este tramo de la nacional y desatascar uno de los principales escollos para continuar con la gestión del PXOM. De otro modo, se requiere de un informe de Carreteras del Estado que tampoco llega, aunque se llegó a hablar de intentar avanzar sin él. Pero el caso es que las autoridades municipales indicaban en ese momento que se estaba redactando el proyecto después de haber realizado un anteproyecto.

Otra vista del mal estado del puente. / Iñaki Abella

Así que llevan dos años elaborándolo porque eso mismo le respondió el departamento de Óscar Puente al BNG en el Congreso de los Diputados en 2023. Ciertamente, solo habían pasado unos meses desde que se había encargado el estudio de alternativas a la empresa Enurcoin, pero ha habido otros proyectos de similares características y cuantía más ágiles, como una humanización de la travesía de Balanegra en Almería, pues entre la orden de estudio para redactar el proyecto y la aprobación provisional del mismo pasó algo menos de un año.

Ravella tampoco tiene más novedad ahora mismo y las autoridades municipales se quedaban ayer con que es una actuación «muy compleja», pues precisa de «varios informes sectoriales de diferentes organismos», añadieron, destacando cuestiones como se trata de más de cuatro kilómetros -la almeriense no llega a los dos- o que es una zona con gran concentración de actividades diversas: concesionarios de coches, almacenes, comercios, varios establecimientos hosteleros… Y a esto sumaron que se financia con fondos europeos, lo cual, a su juicio, incrementa esta carga que señala.

Eso sí, ya se ha dirigido a Transportes dando cuenta de problemas que precisan de actuación sin esperar a este plan, que busca convertir el tramo en un bulevard que además de una mejora estética, supondrá una mejora en la seguridad vial.

En general, las aceras están bastante machacadas, pero los más urgente son varios tramos con el firme destrozado, sobre todo en los pasos de peatones del cruce de A Laxe y Rubiáns, además de que susodicho puente está repisando y se están levantando las aceras, entre otras cuestiones.