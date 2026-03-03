Municipal
El PP de Pontecesures cuestiona la ordenanza sobre viviendas en ruinas
Los conservadores piden a Tocino que abandono «su deriva pseudoprogresista»
El PP de Pontecesures arremetió contra la propuesta de ordenanza de pujas de viviendas en ruinas al considerar que atenta contra la propiedad privada para fomentar la especulación. Los conservadores, que preside Vidal Soage, recuerdan que el Concello ya dispone de herramientas legales para actuar en casas que se encuentran en mal estado y le reclaman a Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures, que «abandone su deriva pseudoprogresista que solo debilita a los pequeños propietarios y mima a los okupas».
Vidal Seage anuncia una serie de propuestas del PP en materia de vivienda, que pasan por «programas de rehabilitación con alquiler tasado, bolsas de viviendas con incentivos fiscales, colaboración con la Xunta para rehabilitaciones y la defensa de propietarios frente a la okupación».
