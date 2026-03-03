Lluvia de millones para el sector mar-industria gallego

La Consellería do Mar movilizó en el ejercicio 2025 decenas de millones de euros en ayudas al sector mar-industria, con un amplio abanico de líneas dirigidas tanto a la modernización y sostenibilidad de la flota como a la protección de la renta de armadores y tripulantes durante las paradas biológicas.

No faltaron las aportaciones para renovación de barcos auxiliares de acuicultura y construcción de bateas, ni tampoco las dirigidas a depuradoras, cocederos, conserveras y tanto buques como profesionales de la pesca, beneficiando especialmente a la flota de bajura, cerco, arrastre y marisqueo.

Impacto de la pesca

Las ayudas orientadas a minimizar el efecto de la actividad pesquera sobre el medio marino permitieron financiar inversiones para una explotación más sostenible de los recursos, destacando subvenciones como los cerca de 66.400 euros concedidos a Hermanos Soage SL, los casi 50.000 euros para Playa de Rueta o más de 26.700 euros otorgados a Walvisfish SL.

A esas aportaciones se sumaron las tendentes a mejorar las condiciones laborales y de seguridad a bordo sin aumento de capacidad, siendo éste uno de los bloques con mayor volumen económico y número de beneficiarios.

Centrado en reforzar la seguridad, la higiene y el bienestar de las tripulaciones, del mismo sobresalen ayudas como los más de 1,3 millones de euros concedidos a Profesionales Pesqueros SA, los más de 826.000 euros para Moradiña SL o los cerca de 342.000 euros para Fran Iván Industria de Pesca SL.

Junto a estas grandes inversiones se distribuyeron numerosas ayudas de menor cuantía a armadores y tripulantes de puertos como Burela, Celeiro, Ribeira, A Guarda o Vigo, reforzando especialmente a la flota de bajura y litoral.

Entre ellas, 66.000 euros para Pesca Xurelo SL, más de 22.000 para Juan José Domínguez, una cantidad similar para María Soledad Louzán Caamaño, 27.000 euros para Febesa Cangas SA, unos 36.000 para Samuel Rojo Álvarez, casi 105.000 para Pesquera Jundiña S. y dos aportaciones de 33.000 para Villar Arribi SL. Sin menospreciar los 75.000 euros para Cadillapesca SL.

A mayores, la mejora de las condiciones laborales con aumento de capacidad beneficiaron con más de 113.000 euros a Pesca Hermo, mientras que las dirigidas a mejorar la eficiencia energética y mitigar el cambio climático, es decir, para reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2, beneficiaron a buques de distintas tipologías.

Entre las más relevantes figuran los más de 154.000 euros concedidos a Walvisfish, así como subvenciones superiores a los 20.000 euros para empresas como Pesquerías Praia da Caosa, Llave de Burela o Fran Iván Industria de Pesca SL.

Este subprograma permitió apoyar la modernización de motores en embarcaciones de hasta 24 metros de eslora, con ayudas repartidas entre distintos armadores y tripulantes, contribuyendo a una reducción efectiva de las emisiones contaminantes y a la mejora de la eficiencia operativa.

Fueron una decena de personas o entidades las beneficiadas, entregándose un total de unos 40.000 euros.

Uno de los apartados con mayores importes individuales fue el destinado a la transformación, valorización de productos y subproductos pesqueros, buscando con ello aumentar el valor añadido, la economía circular y la seguridad alimentaria mediante el desarrollo de nuevos productos y la valorización de los existentes, además de permitir mitigar las capturas accidentales.

Destacan especialmente los más de 2,5 millones de euros concedidos a Moradiña SL, así como ayudas superiores a los 92.000 euros para Walvisfish y las dirigidas a Villar Arribi (25.093 euros), Pesca Hermo (53.826), Fran Iván Industria de Pesca (55.740) y Pescarías Vaz (56.331 euros).

Otra parte sustancial de los fondos se destinó a compensar la inactividad derivada de vedas y paradas biológicas en el marisqueo y en pesquerías clave como el jurel o el pulpo. Decenas de armadores y tripulantes recibieron compensaciones individuales que, en muchos casos, superaron los 30.000 euros por embarcación en el caso del jurel, con un reparto muy extendido en cofradías de Fisterra, Costa da Morte y Rías Baixas.

En la Resolución de 18 de febrero de 2026 por la que se da publicidad a esas ayudas, correspondientes a la convocatoria de 2025, también se incluyen aportaciones complementarias aprobadas de convocatorias anteriores tras la estimación de recursos de reposición o contencioso-administrativo.

Aparecen, por ejemplo, ayudas para la paralización temporal de actividad que benefician tanto a embarcaciones –armadores– como a tripulantes afectados por el bloqueo de la actividad en los bancos de libre marisqueo de Lombos do Ulla, O Bohído y Cabío –en la ría de Arousa–, y en los bancos de marisqueo a flote de las cofradías de pescadores de Noia, Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo y Marín.

Lourdes Illa de Arousa CB, por ejemplo, recibe una ayuda de 8.308 euros por esa paralización temporal de la actividad desde embarcación.

A mayores, destacan las subvenciones destinadas a «preparación y aplicación de los planes de mejora de producción y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros.

OPP-89

Sobresalen, con cargo al ejercicio 2024, los 492.000 euros para la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto de Vigo con, los 396.000 consignados para la Organización de Productores Pesqueiros Puerto de Burela, 109.000 para la Organización de Productores de Marisco y Cultivos Marinos de la Provincia de Pontevedra, 273.000 asignados a la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), 176.000 para la Organización de Productores Pesqueiros de Noia y 365.812 euros para la Organización de Productores Pesqueros Parquistas de Carril (OPP-89).

Esta entidad también aparece en el reparto de ayudas destinadas a la creación y consolidación de organizaciones de productores pesqueros, en este caso con 180.030 euros, mientras que la Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia se lleva 100.000.

Asimismo, la Consellería do Mar dio a conocer ayudas para pequeñas y medianas empresas del sector transformador de productos pesqueros y de acuicultura, también cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

Grupo Tres Mares SA, por ejemplo, logra 1,2 millones de euros para adecuación de su planta de transformación a nuevos modelos de negocio; Frigoríficos del Palangre SA consigue 256.571 para mejoras tecnológicas en su nave de procesado de pescado y Mariscos Illa de Sálvora se beneficia de 124.286 para adquisición y reforma de local para la instalación de una línea de montaje, preparado y envasado.

Tecnología avanzada

Junto a estas firmas, otras como Cabomar Conxelados SAU, que logra casi 4 millones de euros para modernización y optimización con tecnología avanzada y sistemas de gestión sostenible

También Conservas Cermar, con 197.000 euros para mejorar su capacidad productiva y Cocedero Barrañamar, que para proyectos que contribuyan a ahorrar energía, mejorar los procesos de transformación, fomentar la calidad del producto y mejorar la seguridad laboral se beneficia de 242.000 euros.

Además, Frigoríficos de Galicia puede afrontar mejoras o procesos similares con una aportación de 184.000 euros y la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca) puede desplegar un proyecto de innovación en el sector transformador que recibe 3 millones de euros.

Barlovento y Remagro

Como estas empresas, otras como Artesa Rías Baixas, con 48.000 euros para mejora de la eficiencia energética y Barlovento SA, con 33.500 para una nueva línea de pesaje y embolsado de productos pasteurizados también figuran en el listado de beneficiarios.

Al igual que Remagro, con 219.950 euros para instalación de un equipo de ultrafiltración de agua de mar; Ángel López Soto SL, con 683.029 euros para mejoras tecnológicas en su planta transformadora de productos pesqueros; y Frigoríficos de Vigo S.A., que logra 164.216 para mejora de calidad del producto, seguridad alimentaria y organización.

Continúan los muestreos para concretar la mortandad de marisco Tras su paso por O Grove, la conselleira de Mar supervisó esta mañana en Rianxo los muestreos que se llevan a cabo en los bancos marisqueros de Arousa para «evaluar con rigor el impacto de las intensas y continuadas precipitaciones» en las poblaciones de bivalvos. Marta Villaverde insiste en que se trata de «una labor imprescindible para diseñar posibles medidas de apoyo al sector». Volvió a estar acompañada de los biólogos de la propia Consellería do Mar, «que mantienen contacto permanente» con las cofradías en coordinación con las asistencias técnicas de las mismas.

En el mismo apartado se dan cita empresas tan conocidas como Porto-Muíños SL, que recibe 72.000 euros para un nuevo sistema frigorífico, mejora de producto, seguridad y eficiencia energética; Frigoríficos Iberport, que puede dispone de 352.000 euros para la puesta en marcha del procesado de pescado congelado y frescos; y Mariscos Alumar, con 269.000 para una línea de reciclaje de concha y el envasado en bandejas.

Frigoríficos de Galicia, por su parte, consigue 803.000 euros para mejorar de la seguridad y procesos de organización y gestión, junto con casi 49.000 para automatización y mejora de procesos y condiciones de trabajo y una ayuda más, de 128.000, para optimización de seguridad y control ambiental.

Entre otras muchas firmas puede citarse igualmente a Mariscos Gilmar, con 547.587 euros para mejorar una nave industrial y optimizar su funcionamiento.

Paralelamente, la consellería que dirige Marta Villaverde dio a conocer decenas de expedientes beneficiados con ayudas a la acuicultura.

Las destinadas a fines como inversiones productivas, creación de empresas, lucha contra el cambio climático y servicios de asesoramiento sirven para fomentar la competitividad y sostenibilidad del sector acuícola, como también para reducir la huella de carbono, incrementar la eficiencia energética y apostar por fuentes de energía renovables.

Sin olvidar las ayudas destinadas a mejora de rendimiento de las explotaciones a través de servicios de asesoramiento técnico, científico, tecnológico, jurídico o económico.

Dicho lo cual, hay que decir que las ayudas van desde la construcción de bateas –hay un centenar de proyectos financiados, muchos de ellos con cuantías de hasta 80.000 euros por parque–, a la instalación de sistemas de videovigilancia –con aportaciones de hasta 6.400 euros–, pasando por los 580.000 euros a favor de la empresa Insuíña S.L.

En este caso para modernización de su granja marina en Xove mediante una línea de paletizado, sustitución de cubiertas y adquisición de equipamiento, y para la modernización de la que tiene en Oia, mediante la instalación de calderas de condensación, filtros de arena, digitalización del departamento de reproducción, depósito isotermo y generador eléctrico.

Aparecen igualmente ayudas para construcción y modernización de embarcaciones auxiliares de acuicultura y otras tan destacadas como la de Ovapiscis S.A., para modernización de su piscifactoría en Baralla (725.222 euros); y, sobre todo, la de Seafood Legacy Spain, para construcción de la granja marina de Burela, con 25 millones.

Stolt Sea Farm logra 2,5 millones para modernización de su granja marina de Cervo y A Ostreira, 302.086 para modernizar la suya en O Grove, mientras que Nueva Pescanova Biomarine Center consigue 59.220 y Promotora Industrial Sadense –que se beneficia de diferentes ayudas– consigue 712.000 euros para construcción de la embarcación auxiliar «Proinsa Seis».

Hay otras muchas para bateeiros –tanto a título particular como empresas o cooperativas–, ya sea para modernización da embarcaciones auxiliares, máquinas encordadoras, pesadoras eléctricas de doble cinta, grúas hidráulicas, nuevos motores, alternadores, monitor, discos para polea, controlador remoto y otros muchos utensilios.

Puede citarse a Grupo Tres Mares, con 2,4 millones para modernización de piscifactoría; Proameixa Fernández, con 649.430 euros para construcción de la embarcación auxiliar «Proamar Un» y Aquacría Arousa, con 5 millones para una nueva planta de cultivo en circuito cerrado.