Inician las obras de la base operativa de lucha contra el fuego de Valga

La Consellería de Medio Ambiente ha iniciado las obras de una Base de Unidad Operativa (BUO) contra incendios en el municipio de Valga. La actuación se desarrolla sobre los antiguos terrenos del campo de fútbol de Baño, una parcela de algo más de 3.000 metros cuadrados. El edificio tendrá una estructura modular, concebida para facilitar su futura ampliación. Tendrá dos plantas, una destinada a actividades operativas y otra con espacios de descanso y para funciones administrativas.

La inversión que realiza la Consellería de Medio Ambiente en esta BUO ronda el medio millón de euros y en ella estarán de forma permanente, dos motobombas, cuatro brigadas y agentes forestales, además de que se prestará atención al público a la hora de la obtención de permisos y licencias.