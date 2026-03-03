Dos heridas por un vuelco y un alcance en las carreteras arousanas

Una mujer fue trasladada hoy al Hospital do Salnés tras sufrir una colisión por alcance entre el turismo que conducía y otro en la avenida de As Carolinas. Junto a ella viajaba su hija menor y en un primer momento fueron atendidas en el PAC de San Roque.

En todo caso, los servicios de emergencias indicaron que los implicados en el siniestro sufrieron lesiones leves.Tuvo lugar a primera hora de la mañana e intervinieron Emerxencias de Vilagarcía y la Policía Local.

Noticias relacionadas

Por otra parte, una conductora sufrió una indisposición y volcó en la calle Portela de Ribadumia. M.C.P.G., de 57 años, fue trasladada al mismo hospital. Intervenieron Protección Civil de esta localidad, Emerxencias de Cambados, 061 y la Guardia Civil de Tráfico.