Dos heridas por un vuelco y un alcance en las carreteras arousanas

El accidente ocurrido en Ribadumia.

Lucía Romero

Arousa

Una mujer fue trasladada hoy al Hospital do Salnés tras sufrir una colisión por alcance entre el turismo que conducía y otro en la avenida de As Carolinas. Junto a ella viajaba su hija menor y en un primer momento fueron atendidas en el PAC de San Roque.

En todo caso, los servicios de emergencias indicaron que los implicados en el siniestro sufrieron lesiones leves.Tuvo lugar a primera hora de la mañana e intervinieron Emerxencias de Vilagarcía y la Policía Local.

Por otra parte, una conductora sufrió una indisposición y volcó en la calle Portela de Ribadumia. M.C.P.G., de 57 años, fue trasladada al mismo hospital. Intervenieron Protección Civil de esta localidad, Emerxencias de Cambados, 061 y la Guardia Civil de Tráfico.

