Accidentes
Dos heridas por un vuelco y un alcance en las carreteras arousanas
Una mujer fue trasladada hoy al Hospital do Salnés tras sufrir una colisión por alcance entre el turismo que conducía y otro en la avenida de As Carolinas. Junto a ella viajaba su hija menor y en un primer momento fueron atendidas en el PAC de San Roque.
En todo caso, los servicios de emergencias indicaron que los implicados en el siniestro sufrieron lesiones leves.Tuvo lugar a primera hora de la mañana e intervinieron Emerxencias de Vilagarcía y la Policía Local.
Por otra parte, una conductora sufrió una indisposición y volcó en la calle Portela de Ribadumia. M.C.P.G., de 57 años, fue trasladada al mismo hospital. Intervenieron Protección Civil de esta localidad, Emerxencias de Cambados, 061 y la Guardia Civil de Tráfico.
