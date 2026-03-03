Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

Finaliza el plazo para inscribirse en el maratón fotográfico 8-M

Todas las imágenes formarán parte de una exposición como de costumbre.

Diego Doval

Vilagarcía

Hoy martes finaliza el plazo para inscribirse en el maratón fotográfico del 8-M que organiza el Área de Igualdade del Concello de Vilagarcía.

La prueba será el sábado 7 desde las 10.00 horas y está dirigida a aficionados, con dos categorías: infantil (nacidos entre 2012 y 2017) y general (a partir de 14 años).

El concurso girará en torno a la igualdad: los adultos deberán completar tres temas y los menores uno, que se conocerán ese día. Habrá control en el Gato Negro de Carril de 13.30 a 14.30 y envío de fotos de 19.30 a 23.59 a maraton.muller@vilagarcia.gal.

El premi será una cámara en infantil y 200 euros por tema en general. La exposición de todas las fotografías irá del del 10 al 30 de abril.

TEMAS

