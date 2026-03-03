Un estudio para buscar un plan de acción sostenible para el mejillón

Un estudio liderado por el profesor de investigación del CSIC Uxío Labarta y la doctora Diana Zúñiga (North Wind) ha analizado las investigaciones sobre el mejillón en Galicia desde 1970 hasta 2023 para proponer un plan de acción que garantice la sostenibilidad del cultivo a largo plazo, ofreciendo también nuevas perspectivas y propuestas metodológicas para determinar la capacidad de carga de las rías gallegas.

El informe, publicado en la prestigiosa revista «Marine Policy», advierte de que el sector debe adaptarse a un «futuro complejo» ante un descenso en la producción, que ha pasado de una media de 250.000 toneladas en las últimas décadas a 178.000 toneladas en los ejercicios 2022 y 2023.

Los investigadores apuestan por un nuevo enfoque para determinar la capacidad de carga de las rías gallegas, el tercer mayor productor del mundo después de China y de Chile, señalando que el flujo de agua entre las bateas no es lineal, «lo que invalidaría muchos de los estudios previos».

Según el estudio, la productividad de este ecosistema depende de procesos oceanográficos como el afloramiento en «primavera-verano, fundamental por la proliferación de plancton, mientras que de octubre a marzo, los vientos del sur impulsan procesos de hundimiento, condicione s vinculadas a procesos altamente hidrodinámicos» que podrían verse alterados por cambios en el régimen de vientos o el impacto de las olas de calor marinas.

«Identificar las condiciones ambientales que optimizan el cultivo de mejillón y sus posibles impactos en los patrones de la cadena alimentaria es fundamental para abordar el futuro del mejillón en Galicia, teniendo en cuenta además el cambio climático», han avanzado los autores.

Para afrontar estos retos, los autores de este artículo proponen a la Administración y a las organizaciones de productores de mejillón tres medidas, en concreto, el análisis conjunto de las series climáticas de vientos, caudales fluviales y oleaje para «determinar la frecuencia e intensidad de vientos anómalos que podrían perturbar el ecosistema de las rías gallegas en un futuro próximo».

Además, también inciden en la importancia del mantenimiento de plataformas oceanográficas en diferentes puntos de las rías gallegas para «garantizar la recopilación continua de datos oceanográficos de alta calidad» que ayuden a tomar decisiones sobre el futuro del sector.

Por último, los investigadores exigen que se analice la relación entre el alimento disponible y la fisiología del mejillón mediante un estudio periódico del «área de aclaramiento» a lo largo de la columna de agua en diferentes sectores de cada ría.