Empieza la obra para eliminar el transformador de Carril tras años de quejas vecinales

La vieja demanda del pueblo de Carril de retirar el transformador eléctrico de la céntrica plaza de A Liberdade va camino de convertirse en una realidad tras más de una década de reclamaciones. Unión Fenosa Distribución acaba de iniciar los trabajos para eliminarlo, pues realizará otros ajustes y finalmente no será preciso trasladarlo.

El proyecto tiene una inversión de 100.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses porque para suprimirlo tendrán que repotenciar los otros dos centros de transformación del centro urbano. En el caso del existente en Cervantes no hará falta obra civil porque aprovechará las conducciones actuales, pero en el de Nicolás Viqueira sí.

Por este motivo, durante las próximas semanas se van a levantar partes del suelo de las calles Lucena, Carmen, Cruz y Aduana y además, se aprovechará para enterrar las viejas líneas que ahora discurren por las fachadas, así que también será un avance estético.

Una vez termine todo esto, es cuando se eliminará la instalación de A Liberdade que, al estar a una cota muy baja, se inundaba en momentos de fuerte lluvia o de marea alta, provocando averías y cortes en el suministro a residentes y establecimientos comerciales y hosteleros.

Según Ravella, lo reconoce la propia empresa en su memoria y era una queja constante en Carril desde hace por lo menos 15 años y hasta que, en 2024, la asociación vecinal Afoghacristos volvió a llevar esta reivindicación a pleno, logrando el apoyo unánime de todos los partidos. Desde entonces, el Concello «no dejó de buscar una solución hasta alcanzar este acuerdo con Fenosa y después de lograr los permisos sectoriales», recuerdan desde el gobierno local.

Esta administración repondrá el pavimento de la plaza cuando terminen los trabajos y en el caso de las otras calles, lo hará la compañía, que está desarrollando los trabajos a través de Elecnor.

El Concello también pide «paciencia» ante las semanas de apertura de zanjas que va a conllevar el proyecto.