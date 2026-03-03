La Diputación refuerza su colaboración con la organización del Solifest

La Diputación de Pontevedra reforzó su apoyo al Solifest tras la reunión mantenida con el diputado Javier Tourís, quien recibió el dossier del festival para 2026. La organización, integrada por la Asociación Vecinal Breogán y Amencer-Aspace, agradeció la «predisposición» y el trato cercano en el acuerdo para la colaboración, que se repite por segundo año consecutivo, especialmente en el plano logístico.

El Solifest, que destina su recaudación a Amencer, se celebrará el 19 de abril en el barrio de O Piñeiriño. En 2025 logró recabar 7.977,47 euros, cuadriplicando ingresos respecto a la edición anterior. La campaña suma apoyos este año con las colaboraciones del neurocientífico Xurxo Mariño, el cantante Andrés Suárez o el pianista James Rhodes.