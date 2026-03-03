El Día del Padre anima a dinamizar el comercio local

Las asociaciones de comerciantes Zona Aberta de Vilagarcía y Emgrobes de O Grove han puesto en marcha sus campañas con motivo del Día del Padre con el objetivo de incentivar las compras en el comercio local y premiar la fidelidad de la clientela en unas fechas clave para el consumo. Ambas iniciativas se desarrollan desde ayer martes y se prolongarán hasta el 19 de marzo, festividad de San José, un hecho que este año cobra una relevancia especial al tratarse de una jornada festiva.

En Vilagarcía, Zona Aberta presentó su propuesta arropada por la concejala Paola María —en un acto que comenzó con un recuerdo cargado de emoción hacia Mar Barral, recientemente fallecida y exmiembro de la junta directiva—. La entidad trasladó su «más sentido pésame» a la familia y amistades de Barral, destacando su compromiso, dedicación y generosidad, así como la «huella imborrable» que deja en la asociación por su voluntad de mejorar todo aquello en lo que colaboraba.

Tras ese arranque, Zona Aberta dio a conocer la campaña específica del Día del Padre, que este año lleva por lema «Para papá por 10». La dinámica es directa: todas las compras realizadas en los establecimientos adheridos —tanto comercio como hostelería— entre el 3 y el 19 de marzo podrán convertirse en un premio multiplicado. La asociación sorteará vales de compra equivalentes a multiplicar por diez el importe del ticket, con un máximo de 500 euros en bonos. El sorteo se celebrará el 23 de marzo de 2026, de modo que la entidad busca reforzar el atractivo de consumir en la ciudad durante unos días en los que, al ser festivo el 19, se prevé un mayor movimiento de gente.

La campaña del Día del Padre en Vilagarcía se enmarca, además, en una semana de fuerte actividad para el comercio local, ya que Zona Aberta anunció también una nueva edición —la sexta— de Mercar na rúa, Día do Comercio Local, prevista para este sábado 7 de marzo, entre las 10.00 y las 19.00 horas, en las plazas de Galicia y Castelao. En esta cita participarán alrededor de 40 establecimientos de sectores muy diversos (confección, calzado, decoración, bicicletas, lencería o parafarmacia), con una mención especial este año para la incorporación del ámbito de la alimentación. La iniciativa pretende «fomentar la cercanía» con el cliente, poner en valor el producto de calidad y atraer a nueva clientela, especialmente hacia comercios situados fuera de las calles más transitadas o con menor visibilidad. La jornada incluirá un taller infantil a cargo de Kids and Us (de 11.30 a 13.30 horas) para facilitar las compras de las familias, además de la «ruleta de la suerte» con premios directos y vales de compra por cada ticket.

Presentación de la campaña de Emgrobes. / FdV

En O Grove, Emgrobes presentó su campaña del Día del Padre, cofinanciada por la Xunta, con un formato basado en el sorteo de bonos para reinvertir en el propio comercio asociado, incidiendo en la importancia de comprar en el entorno de proximidad «para hacer barrio». La acción estará activa del 3 al 19 de marzo y repartirá 600 euros en vales de compra distribuidos en ocho premios: uno de 150 euros, dos de 100 y cinco de 50 euros, con el objetivo de que el beneficio alcance a varias personas y se traduzca en nuevas compras en el tejido comercial local.

Noticias relacionadas

Para participar, los clientes deberán escribir su nombre, apellidos y número de teléfono en los tickets, albaranes o facturas y depositarlas enlas urnas habilitadas en los establecimientos participantes. El sorteo se realizará el 24 de marzo en la sede de la asociación, en Luis Casais, 1. Emgrobes prevé complementar esta acción con otro sorteo a través de redes sociales para aumentar la visibilidad y animar especialmente a la participación de los más jóvenes. Además, la asociación anuncia actividades en la calle para dinamizar las zonas comerciales, con diferentes propuestas.