Un desove de mejillón inusualmente prematuro amenaza a los bateeiros

Tras pasar entre tres y cinco meses cerradas –dependiendo del polígono bateeiro– a causa del inusualmente prolongado episodio tóxico otoñal, las bateas gallegas vieron como los duros temporales de invierno no solo las destrozaban y provocaban desprendimientos de mejillón, sino que retrasaba su salida a los mercados.

Por si no fuera suficiente, el brutal descenso de la salinidad que acabó con diferentes bancos de almeja y berberecho empezó a provocar mortandad del mejillón ya crecido y de la mejilla (cría) que los acuicultores acababan de encordar.

Así, afrontando un revés tras otro, el sector se disponía a trabajar fuerte este mes para sacar al mercado la mayor cantidad posible de producto antes de que haga acto de presencia el episodio tóxico primaveral.

Pero se han topado un problema más: un madrugador desove para el que muchos no encuentran explicación.

Descargas de mejillón en el muelle de Vilaxoán, esta mañana. / M. Méndez

¿Qué supone esto? Pues que sin tiempo para recuperarse y sacar rentabilidad al «oro negro» de batea, éste vuelve a debilitarse, perdiendo rendimiento y situando a los productores en una situación extremadamente delicada y preocupante.

«Ya no traemos mejillón porque está desovando y ya no está bueno», explicaban ayer varios vendedores de las plazas de abastos. «Efectivamente, ha empezado a desovar y ha perdido rendimiento de manera repentina», confirmaban los bateeiros consultados.

«Es raro que el desove empiece tan pronto», apostillaban otros productores, antes de manifestar que «normalmente el desove se asocia a la subida de las temperaturas y se produce en abril o mayo, pero este año ha empezado demasiado pronto, y no sabemos si es porque hay demasiada agua dulce en las rías o se debe a otros motivos».

Todos los bateeiros consultados coinciden en resaltar lo extraño de este episodio y, sobre todo, en lamentar los enormes perjuicios que les causa.

Algunos aclaran que en días pasados «se estuvieron sacando barcadas –el mejillón que se descarga a granel y se destina a cocederos y conserveras– y han estado dando unos rendimientos ya demasiado bajos».

También se nota en el mejillón descargado en sacos, que es el que se envía al mercado de fresco (depuradoras). Tanto es así que «hace quince día sacamos mejillón y al día siguiente desovó en la depuradora», argumenta un bateeiro con tres parques de cultivo flotantes a su nombre.

Otros explican que es a partir de San José –Día del Padre– cuando suelen colgar en sus bateas las cuerdas colectoras, es decir, las que se usan para captar de manera totalmente natural las larvas que genera el mejillón adulto durante el desove. «Pero no podemos esperar y las vamos a colocar ya esta misma semana y la que viene, porque el desove está muy adelantado», puntualizan.

Descargas de mejillón para Francia e Italia en el puerto de Vilanova de Arousa. / M. Méndez

Para terminar diciendo que «el desove anticipado se está notando tanto en Arousa como en las rías de Pontevedra y Vigo».

La conclusión a la que llegan, entre resignados y preocupados, es que «a perro flaco todo son pulgas, y últimamente a nuestro sector no dejan de surgirle problemas, pues ya en 2023 tuvimos un año horrible –fue el peor que se recuerda en cuanto a volumen descargado–, en 2024 estuvimos muy por debajo de lo que solemos producir –los problemas con la mejilla se hicieron notar–, en 2025 hemos visto como nos machacaban las biotoxinas y ahora empezamos 2026 de la peor manera posible a causa de los temporales, la acumulación de agua dulce y, ahora, este desove prematuro».