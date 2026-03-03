Demandan un plan especial de retirada de plásticos en A Lanzada

La gran cantidad de basura marina acumulada en el istmo de A Lanzada y, sobre todo, la presencia de plásticos que el viento esparce por su cordón dunar, llevan al BNG de O Grove a reclamar un plan urgente de limpieza que, además, se complemente con la instalación de carteles prohibiendo el paso de los perros al arenal.

Los nacionalistas reivindican «un operativo serio», participado por «personal técnico cualificado», para retirar los restos «que el mal tiempo arrastró al litoral», incluidas algas y aves muertas que generan «una imagen preocupante, a pesar del esfuerzo de personas voluntarias que han estado recogiendo botellas de plástico, restos de artes de pesca y otros desperdicios».

El istmo de A Lanzada. / Iñaki Abella

Su portavoz, Anselmo Noya, apremia al ejecutivo local para realizar «una limpieza exhaustiva antes de que la situación empeore aún más», tratando así de «proteger el delicado ecosistema marino y costero» de este espacio medioambientalmente protegido que es también una de las principales imágenes turísticas de la localidad.

Ese «operativo de limpieza urgente» al que alude no requiere de un coste excesivo, de ahí que el BNG entienda que «no se puede demorar hasta que lleguen las subvenciones» solicitadas por el gobierno del socialista José Cacabelos Rico.