Crítica al Sergas

Denuncio la situación de abandono que sufrimos los pacientes crónicos por parte de la gestión del Sergas. Mi salud, como la de tantos otros, depende de revisiones que los médicos pautan de forma estricta. Sin embargo, para los gestores del Hospital do Salnés y Montecelo, parecemos ser simples números de una lista que nunca avanza.

Deseo dejar claro que mi queja no es contra los profesionales sanitarios, quienes nos cuidan con una dedicación admirable. El problema radica en que, cuando el facultativo pauta una revisión en unos plazos clínicos determinados, el gestor los ignora sistemáticamente. Los controles tienen que ser un seguimiento regular y preventivo, pero se han convertido en retrasos y en un abandono asistencial inasumible.

La responsabilidad es de quienes ocupan despachos de dirección; se les paga para gestionar, y si no son capaces de abrir las agendas para las revisiones vitales, están fallando a toda la sociedad. ¿Quién será responsable cuando, por no tener atención a tiempo, el problema de salud se agrave? Esta dejadez solo conseguirá que el problema sea mañana mucho más grande y más costoso.

Noticias relacionadas

Por ello, animo a cada persona a que haga valer su derecho. No basta con quejarse de «boquilla» en los pasillos; las reclamaciones oficiales son la única herramienta que tenemos para que la administración sepa que estamos cansados y de que no somos simples números.