El Concello de Vilagarcía relanza el Premio Bouza Brey, que publicará Galaxia y tendrá convocatoria bienal hasta 2029

El Concello de Vilagarcía presentó la VI edición del Premio de Poesía Bouza Brey, un certamen que regresa con el objetivo de recuperar la memoria y el vínculo con Fermín Bouza Brey Trillo (1901-1973), jurista, intelectual y escritor, además de uno de los fundadores del Seminario de Estudos Galegos. La Concejalía de Cultura enmarca el relanzamiento en su apuesta por la creación cultural, con la poesía en gallego como eje.

Sonia Outón, edil de Cultura, explicó que el premio «nace con ambición» y con una dotación económica de 5.000 euros con la intención de situarlo entre los principales reconocimientos de la poesía gallega. Uno de los pilares de esta nueva etapa será la alianza con la editorial Galaxia, que publicará la obra ganadora. Outón subrayó la relevancia del acuerdo «por lo que significa Galaxia para el sistema literario gallego», así como por la proyección que tendrá la creación ganadora.

No faltó el agradecimiento de la concejala a Marcos Calveiro, director de la editorial, por su implicación en la recuperación de este certamen que tendrá una convocatoria bienal, cada dos años. En esta línea, Concello y Galaxia ya han acordado dos ediciones, con continuidad conveniada hasta 2029 inicialmente.

El fallo se dará a conocer a final de año. La entrega del premio se celebrará en el mes de diciembre y la presentación del libro está prevista en torno al 21 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía. En cuanto al jurado, el Concello mantendrá su anonimato hasta que se haga público el dictamen, aunque avanzó que estará integrado por personas de reconocida trayectoria literaria en Galicia.

Por su parte, Marcos Calveiro agradeció la propuesta del Concello y recordó la estrecha relación de Bouza Brey con Galaxia, señalando, entre otros hitos, su histórica edición de «Cantares Gallegos» y su condición de gran estudioso de Rosalía de Castro. Calveiro felicitó a Vilagarcía por recuperar un premio que «en su época era una referencia» y evocó que la primera ganadora fue Yolanda Castaño, muy joven, con su primer libro, un éxito que ayudó a proyectarla en las letras gallegas. También remarcó su satisfacción personal por colaborar «como vilagarciano» y el deseo de que el certamen vuelva a consolidarse.

Tras una última edición en 2010 declarada desierta que precipitó su interrupción. La parte técnica de la convocatoria, destacaron, ha contado con el trabajo de Belén Nogueira. El plazo de admisión de originales se abrirá con la publicación oficial de las bases y finalizará el 31 de mayo de 2026.