Cambados y Meaño le pusieron banda sonora al fin de semana

Fin de semana musical con doble cita en tierras salinienses. De una parte, concierto de música clásica que la orquesta Gaos ofrecía en Cambados, bajo la dirección de Fernando Briones. Una formación gestada para aglutinar una selección de jóvenes talentos de los conservatorios superiores de Galicia y que ha suscrito un convenio con este Concello para ofrecer varios conciertos.

Este era el segundo del programa y en él actuaban como solistas los jóvenes que habían ganado el I Concurso Internacional de las Jornadas de Flauta de Galicia.. Entre ellos, hubo presencia arousana con la catoirense Sofía Vida, que fuera una de la ganadoras, además de Álvaro Martínez (A Coruña) y Celia Órpez (Jaén). Los tres, con la orquesta, ofrecieron obras de Gluck, Borne con variaciones para flauta del «Carmen» de Bizet.

Un momento de las actuaciones. / T.H.

Como colofón, sonó el «Guía de orquesta para jóvenes», del británico Benjamin Britten, una de las obras pedagógicas más reconocidas del repertorio sinfónico para presentar los diferentes instrumentos de la orquesta. En la propia Gaos también hubo presencia saliniense, con cuatro meañeses: César Rial (oboe), Miguel Agís (trompeta), Mario Hermida (fagot) y Anxo Gonzalo (percusión).

Y en esta villa también sonó la música este fin de semana con las audiciones de la escuela municipal. Era la segunda jornada del programa y así hubo protagonismo de jóvenes intérpretes, que hicieron sonar a lo largo de la tarde del sábado más de un centenar de piezas cortas, interpretando temas de Mozart, Weber, Beethoven, Bach, Schubert o Vivaldi, entre otros.