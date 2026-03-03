Bouza de Abaixo inicia su transformación entre el escepticismo vecinal

El Concello de Vilagarcía inició ayer las obras de reforma integral de la calle Bouza de Abaixo, en Vilaxoán. Los trabajos arrancaron desde la parte más baja, junto a la plaza del mercado, hasta rebasar el cruce con Alfredo Saralegui, a la altura de la fachada norte del pazo de Pardiñas. Ese tramo quedará cerrado al tráfico mientras dure la intervención. Una vez concluido, la obra continuará en ascenso hasta la avenida de Cambados, lo que implicará cortes y accesos limitados, según el plan municipal.

Sin embargo, entre la vecindad persiste el escepticismo por la falta de explicaciones sobre el proyecto y su desarrollo. Cándido Meixide, presidente de la Asociación de Vecinos de Vilaxoán, asegura que al hablar ayer con técnicos desplazados a la zona le dio «la impresión de que aún estaban comprobando la situación real sobre el terreno y no solo en plano». Meixide añade que preguntó por las canalizaciones soterradas de electricidad y telefonía doméstica que, según la carta remitida por el Concello, se contemplaban en la obra, pero «la respuesta técnica fue que no sabían nada y que, en todo caso, la conducción soterrada sería únicamente la del alumbrado público». El colectivo teme que surjan alegaciones «sobre la marcha» por no haberse aclarado antes cómo se resolverán las complejidades de la calle.

La calle Bouza de Abaixo supera los 300 metros de longitud. La superficie a intervenir ronda los 2.200 metros cuadrados, con una solución de plataforma única y prioridad peatonal: losas de piedra en el entorno del pazo y hormigón en el resto hasta la PO-549. El presupuesto fue de 775.000 euros y un plazo de ejecución de 8 meses.