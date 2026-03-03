El área comercial de San Miguel de Deiro pide licencia de obra al Concello

La empresa que impulsa la construcción de una gran superficie comercial en San Miguel de Deiro ya ha presentado la documentación en el Concello de Vilanova para solicitar la licencia de obra, un documento preceptivo para iniciar la construcción de las naves en las que se va a dividir el proyecto. La documentación, que se entregó la pasada semana, está siendo estudiada por los técnicos municipales para ver si está correcta y dar el visto bueno cuanto antes a un proyecto que ha acumulado más de dos décadas de idas y venidas, obligando a su modificación en más de una ocasión.

Desde hace meses, en el lugar donde se va a asentar la futura área comercial han estado trabajando las excavadoras de forma tímida con el objetivo de acometer lo que serán los accesos desde la VG-4.3 y la PO-530. Esos trabajos comenzaron a desarrollarse después de contar con todos los permisos autonómicos para llevar a cabo la obra, para la que todavía no existen plazos de finalización.

El proyecto presentado en Comercio está fundamentado en el que fue aprobado en 2011 por los técnicos de la Consellería, aunque se ha actualizado en todos los ámbitos, adecuándose a las diferentes legislaciones y, sobre todo, se ha modernizado con respecto a aquel proyecto que contemplaba un gran hipermercado central sobre el que girasen el resto de establecimientos comerciales, apostando por un modelo de negocio mucho más moderno. Se mantiene el objetivo de generar cerca de un millar de puestos de trabajo, la mitad de ellos de forma directa, además de aquellos que se generarán durante la fase de construcción. Dos puntos en los que hace hincapié el proyecto que se presentó en comercio hace dos años son el impacto positivo que va a suponer la construcción del área comercial para reducir las emisiones de carbono, al reducir los desplazamientos, y acabar con la “fuga” de ventas que se registra en la comarca hacia otros puntos de Galicia, especialmente Vigo y Santiago de Compostela.

Noticias relacionadas

Al respecto de esta última, el estudio hace un análisis en el que considera que el mercado teórico del área de influencia en la que se ubicará el centro comercial es de cerca de 380 millones de euros. Con la oferta comercial que existe en toda la comarca, así como por el número de supermercados, en O Salnés se quedarían unos 171, a los que habría que añadir otros 97 que se generarían a través de la actividad comercial de pequeños establecimientos. Quedaría entonces, continúa la documentación, un mercado disponible de 111 millones de euros que acabaría en otras latitudes, algo que el área comercial de San Miguel de Deiro quiere evitar. Ese volumen de negocio también provoca, calculan, unos 2.460.000 desplazamientos anuales en vehículo propio reduciendo las emisiones de carbono de forma sustancial. La oferta comercial prevista en la implantación permitiría a los residentes en la zona de influencia realizar sus compras, sin tener que realizar grandes desplazamientos. Esa reducción se estima en el estudio realizado por la promotora del área comercial en cerca de 45 millones de kilómetros.