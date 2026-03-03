Año y medio de prisión por tenencia de explosivos en Meis

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a un año y medio de cárcel a un hombre que fabricaba explosivos sin autorización legal ni administrativa en el municipio de Meis, al considerarle autor de un delito de tenencia y fabricación de sustancias explosivas. La condena llega después de que el hombre reconociese los hechos ante el tribunal, lo que motivó una sustancial rebaja en la petición de condena por parte del Ministerio Fiscal.

Los hechos por los que fue juzgado el hombre se remontan a la tarde del 10 de enero de 2024, cuando agentes de la Guardia Civil le sorprendieron en una finca mientras se preparaba para detonar una carga explosiva con el objetivo de romper una piedra de grandes dimensiones. Esta acción la ejecutaba el acusado para efectuar labores de destierre preparatorias de un terreno en el que tenía previsto plantar un viñedo. Los agentes comprobaron que carecía de los permisos administrativos preceptivos para fabricar o utilizar estas sustancias explosivas, incautándosele en ese momento unos tres kilogramos de pólvora negra de fabricación casera.

Una vez descubierto, voluntariamente procedió a desinstalar y limpiar el dispositivo para evitar el riesgo de deflagración accidental si permanecía la pólvora en los agujeros de la roca, asegurando completamente la zona. «El encausado mostró preocupación y, por propia iniciativa, quitó los cableados que estaban preparados para la detonación, y utilizando sus conocimientos en el manejo de esta sustancia, ayudó a los agentes a retirar toda la sustancia, asegurando el lugar», explican los magistrados en la sentencia. En ella, también se destaca que el sospechoso carecía de los permisos administrativos necesarios para fabricar o utilizar sustancias explosivas.

Además, los jueces subrayan que poseía, aparte de la pólvora empleada en el intento de detonación, 3.215 gramos de pólvora negra de fabricación casera, elaborada por él, que le fue incautada por la Guardia Civil.

En la sentencia indican que, desde su primera declaración judicial hasta el juicio oral, el condenado reconoció los hechos, «incluyendo el dato de haber sido la persona que fabricó la pólvora, hecho que no hubiera podido acreditarse sin su declaración». El hombre también apuntó durante el juicio que había trabajado en una cantera y que, por lo tanto, sabía manejar los explosivos y que la pólvora la fabvricó con ingredientes que se podían encontrar dentro de cualquier comercio lícito

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.