Abierto el plazo para solicitar una de las 1.500 plazas en A Lanzada

La Diputación de Pontevedra abrió ayer, y hasta el día 20 de este mes, el plazo para solicitar una plaza en los Campamentos de A Lanzada 2026. Este verano, el organismo provincial invertirá 450.000 euros y ofertará 1.540 plazas para niños empadronados en la provincia y nacidos entre 2013 y 2018. De las 1.540 plazas ofertadas, 1.330 seguirán el procedimiento general, teniendo que abonar 110 euros por plaza o 80 en caso de familias numerosas o monoparentales. Las 210 restantes se reservarán para menores en situación o riesgo de exclusión y serán financiadas al 100% por el organismo provincial.

Los campamentos tendrán lugar a lo largo del verano, a través de 11 turnos de siete días de duración, de domingo a sábado, y se desarrollarán entre el 21 de junio y el 5 de septiembre. Los niños disfrutarán de un amplio programa de actividades así como de alojamiento en pensión completa.