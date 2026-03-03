Más de 800.000 euros para mejorar paradas de autobús en O Salnés

El Consello de la Xunta licitó ayer por más de 800.000 euros un contrato para mejorar la accesibilidad y la conectividad de 37 paradas de autobús situadas en carreteras autonómicas de los municipios de Sanxenxo, Cambados, Meis, O Grove y Meaño. En concreto, esas mejoras se van a ejecutar en las carreteras PO-303, PO-308, PO-312, PO-316, PO-317, PO-531 y PO-550. Todas ellas forman parte de la red de viales autonómicos que atraviesan la comarca de O Salnés y son claves para el escaso transporte público interurbano que une a los diferentes municipios.

Las obras consistirán en la mejora del equipamiento de las paradas, instalando rampas de accesibilidad e información en braille, así como aportando nuevos datos en la información y señalización de las mismas. A estas actuaciones se une la de incrementar la visibilidad y la iluminación. Además, se van a mejorar los apartaderos para los autobuses y sus cuñas de entrada y salida, así como el acondicionamiento de los itinerarios peatonales en su entorno.

Los trabajos abarcan la colocación de refugios de tipo rural y urbano, en función del lugar donde se encuentre la parada, mejorando el equipamiento, con nuevas marquesinas, postes, bancos o apoyos. En el ámbito de estas intervenciones se priorizará la localización óptima de las infraestructuras. También se llevará a cabo la mejora de la accesibilidad para peatones y para personas con movilidad reducida, a través de medidas como la conexión de las paradas con itinerarios peatonales, la ejecución de rampas de acceso, información en braille o pavimento pododáctil.

En cuanto a las medidas de seguridad, la intención es eliminar la vegetación, se mejorará la visibilidad y la iluminación o se ampliará el espacio alrededor de las paradas de autobús que se encuentran incluidas en este proyecto.