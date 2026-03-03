Más de 600 alumnos de Vilagarcía disfrutaron de la obra teatral «Berenguela na gaiola» en el Auditorio

Unos 600 alumnos de hasta ocho centros educativos de Vilagarcía asistieron en la mañana de ayer al Auditorio a la representación de «Berenguela na gaiola», obra ganadora de la cuarta edición del certamen Manuel María de Proyectos Teatrales, que premia la mejor representación.

La sesión, concebida como una cita única para escolares, reunió a estudiantes de segundo a quinto de Primaria y también a alumnado de Educación Especial. En total participaron los colegios Arealonga, A Lomba, Anexo A Lomba, San Francisco, A Escardia, Vilaxoán, O Piñeiriño y el centro de Educación Especial, que llenaron de ambiente infantil la platea del Auditorio en una jornada dedicada a acercar las artes escénicas a las aulas.

La función, dirigida por Paula Carballeira, estuvo interpretada por dos compañías, Galeatro y Xarope Tulú, en un montaje que está recorriendo distintos concellos de Galicia adheridos a este proyecto impulsado por la Fundación Manuel María. La pieza parte de un texto del propio autor lucense y propone un relato con trasfondo reivindicativo.

La historia se centra en Berenguela, una anciana que, tras regresar a una residencia de mayores, impulsa una pequeña revuelta entre los residentes: los anima a volverse «salvajes y peligrosos» como forma de rebelión frente a las normas.