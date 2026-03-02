Escolar
Vilanova abre la reserva de plaza en la Escola Infantil
Vilanova
El Concello de Vilanova abrirá la reserva de plaza de la Escola Infantil municipal entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Los interesados podrán acercarse al centro a recoger las solicitudes de plaza de nueva admisión en los tres niveles educativos. Con el impreso también se acompañará toda la información de los documentos que deben presentar.
