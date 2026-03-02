Economía
Salnés Empresarial celebra su primer año con 40 asociados
La entidad organizará la primera Gala Empresarial de la comarca
«El objetivo ahora es consolidarnos y seguir creciendo», explica Rey
La asociación Salnés Empresarial acaba de cumplir un año y hace un balance positivo tras alcanzar los 40 asociados e impulsar diferentes iniciativas y convenios para mejorar la competitividad de los emprendedores de la comarca.
Su objetivo para este segundo ejercicio es sumar medio centenar de miembros y ya trabaja en una gala especial de celebración para «reconocer la trayectoria, la responsabilidad social y el emprendimiento en la comarca».
La entidad celebró ayer una asamblea más especial que anteriores, pues hicieron balance del camino andado hasta ahora por este proyecto que ha tenido una «buena acogida» en el tejido empresarial. «Nacimos para conectar con el empresario de la comarca y hoy ya somos cerca de 40 empresas trabajando en red. El objetivo ahora es consolidarnos y seguir creciendo», explicó su presidente, Jesús Rey.
Acciones útiles
La vicepresidenta, Tamara Sineiro, repasó las más de doce acciones realizadas y orientadas a «dinamizar la actividad económica y fomentar la colaboración empresarial».
Encuentros de networking, jornadas de emprendimiento femenino, formaciones sobre diferentes ámbitos, impulso a comunidades energéticas, visitas empresariales como las realizadas a Birdmind o Cultivo Gallego… Son algunas a las que seguirán otras este año, como jornadas sobre ciberseguridad, cooperativismo, Ley de Segunda Oportunidad y comercio de cercanía, por nombra algunas temáticas.
Asimismo, habrá segunda edición de «Sabores con origen» y buscarán nuevas colaboraciones y el establecimiento de sinergias con administraciones, instituciones y entidades, siguiendo la estela de los encuentros realizados en meses pasados con la Diputación o el Concello de Caldas, además de que solicitaron la adhesión al GDR O Salnés-Ulla-Umia. También esperan nuevos convenios con ventajas directas para los socios y avanzar en cooperaciones con la Confederación de Empresarios de Pontevedra.
