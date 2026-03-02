Montse Betanzos y A tropa de Moncha a Caralla, premios Meca

El Concello de O Grove otorgará los premios Meca de este año a la artesana local Montse Betanzos y a la comparsa A tropa de Moncha a Caralla. Así lo ha anunciado el Consello Local de Igualdade.

En el caso de Montse Betanzos, el Concello le otorga el premio individual por su «destacada labor en la puesta en valor del oficio de collareira, una tradición hondamente vinculada a la identidad de O Grove». De hecho, con el tiempo se ha convertido en una artesana con proyección internacional.

En lo que respecta al premio Meca en la categoría de colectivo, lo recibirá A tropa de Moncha a Caralla, una comparsa femenina, «auténtica y comprometida con la música tradicional, que destaca por sus letras de denuncia social y por la defensa constante del papel de la mujer trabajadora en la sociedad».

La gala de entrega de los premios será el 29 de marzo (domingo), a las 19.00 horas, en el Auditorio municipal. Se trata de un acto abierto al público y la Concellería de Igualdade anima a los vecinos a asistir. «La velada pretende ser, además de un reconocimiento público, un espacio de encuentro y celebración en favor de la igualdad», concluye el Concello en un comunicado.