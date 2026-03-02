A Illa pide 850.000 euros para reparar los daños

El Ayuntamiento de A Illa ha valorado en 852.350 euros el coste de reparar las infraestructuras y equipamientos municipales dañados por los temporales de finales de 2025 y principios de 2026. La administración local ha presentado una solicitud de ayuda económica al Gobierno central, tras la declaración de zona catastrófica, y ahora esperará a que el ejecutivo apruebe la subvención. Según el informe técnico remitido a Madrid por el Ayuntamiento isleño, las reparaciones más costosas serán las de la Senda de O Bao (valorada en 300.000 euros), y las del muelle de Pau y del muro de contención de la playa de Abilleira, valoradas ambas en 200.000 euros. Pero, además, será necesario arreglar los accesos a Area da Secada, cuadros eléctricos y equipos de bombeo del saneamiento.